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Государство продает залы спорткомплекса Horizont

14.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской центр недвижимости выставит на торги три спортзала в физкультурно-оздоровительном комплексе Horizont в районе улиц Стадионная и Нововиленская. Торги намечены на 13 ноября. Общая стартовая цена всех лотов — около 3,59 млн рублей.





На аукцион выставят баскетбольный, теннисный и многофункциональный залы.

Продавцом недвижимости значится ОАО «Стройтрест №35». По данным на начало года, эта компания более чем на 76,6% принадлежала властям Минска. Остальные акции распределены между физлицами-миноритариями. На дивиденды в прошлом году компания направила 447 тыс. рублей. То есть государство получило примерно 342 402 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской центр недвижимости выставит на торги три спортзала в физкультурно-оздоровительном комплексе Horizont в районе улиц Стадионная и Нововиленская....
 
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