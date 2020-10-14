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Алиев: Баку прервет дипотношения с любой страной, которая признает независимость Карабаха
Источник материала: Партизан
Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.
Он считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, указал Алиев.
Президент Азербайджана пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.
Ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорнокарабахского конфликта, указал Алиев.
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Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана...
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