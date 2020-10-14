Алиев: Баку прервет дипотношения с любой страной, которая признает независимость Карабаха













Он считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, указал Алиев.





Президент Азербайджана пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.





Ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорнокарабахского конфликта, указал Алиев.