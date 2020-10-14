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Минская автошкола начала обучать вождению на электрокарах

14.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На эксперимент решились в «Дорожной азбуке».



По данным исследовательской компании Canalys, продажи электромобилей в Европе в 2020 году выросли на 72%, в то время как рынок автомобилей с двигателем внутреннего сгорания упал на 26%. По оценкам белорусского национального оператора сети ЭЗC Malanka, меньше, чем через 5 лет по белорусским дорогам будут ездить более 100 тысяч электрокаров. Однако на сегодняшний день ни в одной автошколе Беларуси нет учебного электромобиля.
 
С 13 октября в автошколе «Дорожная азбука» одна из групп учеников пройдет несколько уроков вождения на электрокарах. Будущие водители не только попробуют себя в роли электромобилистов, но и научатся заряжать электромобили. Программа подготовки в автошколах не предусматривает обучение обслуживанию автомобиля, Malanka решила это исправить: ученикам объяснят принцип работы зарядного устройства электромобиля и научат заряжать электрокар с помощью мобильного приложения Malanka.     

 
— Содержание автопарка школы требует много затрат: ежедневная заправка, замена расходников и деталей, которые во время эксплуатации быстро изнашиваются. Я слышала о том, что электрокары могут помочь избежать этих проблем, но мне даже в голову не приходило заменить бензиновые авто на электрокары в автошколе. Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента: как электромобили справятся с ежедневной загрузкой и понравятся ли эти новшества нашим ученикам и инструкторам”, — говорит директор автошколы «Дорожная азбука» Ольга Кузьмина.  
 
 
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На эксперимент решились в «Дорожной азбуке».
 
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