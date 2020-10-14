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В Белыничском районе Renault вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Белыничском районе,
Происшествие случилось вечером 13 октября вблизи деревни Старое Село. Здесь 29-летний водитель Renault Laguna не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Водитель от полученных в аварии травм умер. В ГАИ отметили, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Происшествие случилось вечером 13 октября вблизи деревни Старое Село.
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