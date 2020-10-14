Распознаете ли вы инфаркт? Проверьте знания в несложном тесте

Источник материала: Tut.by

Большинство инфарктов возникает внезапно и в острой форме, пишет ВОЗ. При этом люди часто не понимают, что происходит, и слишком долго не обращаются за помощью. HEALTH.TUT.BY уже предлагал проверить, как хорошо вы знаете симптомы инсульта , а теперь советует пройти тест на знание основ оказания первой помощи при инфаркте.