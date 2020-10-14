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Распознаете ли вы инфаркт? Проверьте знания в несложном тесте
Источник материала: Tut.by
Большинство инфарктов возникает внезапно и в острой форме, пишет ВОЗ. При этом люди часто не понимают, что происходит, и слишком долго не обращаются за помощью. HEALTH.TUT.BY уже предлагал проверить, как хорошо вы знаете симптомы
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HEALTH.TUT.BY советует пройти тест на знание основ оказания первой помощи при инфаркте.
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