За два месяца белорусы забрали из банков более 1 миллиарда долларов. Сколько сейчас валюты на счетах

Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают забирать рубли и валюту со вкладов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе на 1 октября 2020 года. Особенно активно клиенты банков снимают валюту. За два последних месяца белорусы забрали с валютных вкладов и счетов более 1 миллиарда долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным Нацбанка, объем рублевых депозитов на 1 октября составил 4 миллиарда 576,3 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем сумма уменьшилась на 77 миллионов рублей, с начала года — на 555,1 миллиона. В августе объем рублевых депозитов уменьшился сильнее всего в этом году — на 270,8 миллиона рублей.

Объем валютных депозитов на 1 октября составил 4 миллиарда 843,5 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем валютные вклады уменьшились на 303,1 миллиона долларов, с начала года — на 1 миллиард 372,8 миллиона рублей. Белорусы каждый месяц продолжали снимать деньги с валютных депозитов. Самым крупным отток депозитов был в августе — 416,2 миллиона долларов. За июнь валютные вклады уменьшились на 132,2 миллиона долларов, за май — на 70,8 миллиона долларов, за апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.

Помимо вкладов, белорусы также начали снимать деньги с валютных счетов. Объем переводных депозитов (к ним относятся остатки на расчетных, текущих и иных счетах до востребования) в валюте на 1 октября составил 1 миллиард 164,5 миллиона долларов. За сентябрь эта сумма уменьшилась на 166,5 миллиона долларов, за август — на 208 миллионов. В общей сумме за август и сентябрь белорусы забрали с валютных вкладов и счетов 1 миллиард 93,9 миллиона долларов.