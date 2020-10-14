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Самая большая семья в Беларуси поделилась секретом воспитания сразу 14 детей
14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Анна и Сергей Холодовичи из Брестской области Беларуси воспитывают 14 собственных детей. Это самая большая семья в стране. Для Анны День Матери, который отмечают сегодня в стране, один из самых главных. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала все о буднях и праздниках большой семьи.
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Старшему – 17 лет, младшей - полтора месяца. Чтобы усадить всех за праздничный обед, нужно несколько столов и не одна скатерть.
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