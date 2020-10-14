Самая большая семья в Беларуси поделилась секретом воспитания сразу 14 детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Анна и Сергей Холодовичи из Брестской области Беларуси воспитывают 14 собственных детей. Это самая большая семья в стране. Для Анны День Матери, который отмечают сегодня в стране, один из самых главных. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнала все о буднях и праздниках большой семьи.