Белорусы и кризис: как живется владельцам подсобных хозяйств

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Дмитрий, бывший преподаватель, бывший горожанин и бывший владелец подсобного хозяйства



– В деревню переехал 12 лет назад по личным обстоятельствам. Был и душевный порыв оставить всю эту суету, и необходимость. Жена поддержала, дети были маленькие. Добавили в бабушкин домик удобств, переехали. Лето обживались, осенью смотрели на улицу, где с утра до обеда проходят два человека, и два после. Зимой учились управлению вьюшкой, чтобы не угореть и не замерзнуть. Весной набрались энтузиазма завести хозяйство.

Сразу был бизнес-план купить трех коров и продавать в город молоко. Коров купили, научились по ютубу их доить. Дали 5 объявлений на 3 разных номера о продаже домашнего молока, творога, сметаны. Дело как-то пошло. Не то что особенно выгодно, но на тот момент 3 коровы давали одну среднюю зарплату. Правда, они же эту зарплату и отнимали, потому что с 3 коровами работать можно только где-то рядом и со свободным графиком.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Может что-то и получилось бы, но в 2011 обвалился курс, пошла инфляция, вдогонку стали понемногу расти зарплаты. А закупочная цена молока у населения вообще не поднялась. А пока она не выросла – особо не росла и цена домашнего молока. Промучились еще полгода и еще столько же распродавали коров. В сухом остатке: жизненный опыт, дети два года ели собственный творог и остался отремонтированный хлев.

Скоро за коровами завели свиней. Одно к одному, корма все равно запасаешь, только еще один сарай чистить. Сразу держали для себя, потом стали считать выгоду. Если держишь одного – выгоды никакой, дешевле купить. Если есть какой-то доступ к комбикорму не по магазинной цене, если найдешь как зерна купить, если поле своей бульбы собрать, то один парсюк уйдет за корма, на втором уже можно заработать. Собственный труд не считаю.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Потом торговали вьетнамскими «вислобрюхими» поросятами. Первый год была интересная тема. Эту породу кормить гораздо дешевле, приплод у нас выживал хорошо. Прибыль от 3 свиноматок и хряка оказалась больше 3 коров. Но это в первый год. На следующий год спрос по объявлениям упал, а таких же объявлений стало в 5 раз больше. Еще через год тема ушла вообще. Последняя пара свиней была совсем невыгодной.

Сейчас остались только куры и утки. Выгоду вообще не считаю. Есть сараи – пусть какая-то живность по двору ходит. К садоводству-огородничеству у меня склонности нет, грядки только для семьи.

Выгодно ли заниматься подсобным хозяйство? Если посчитать труд и расходы, то нет. Почему раньше занимались? Думаю, потому что не было другого способа заработать и не было столько продуктов в магазинах. Теперь есть другие возможности заработать больше и с меньшими усилиями.

Как кризис повлияет на подсобные хозяйства? Уверен – никак. Хозяйство за сезон не разовьешь, плюс нужно здоровье, плюс, теперь понимаю, нужен опыт и навык к такой работе. Станет плохо – поедут за границу, но точно не в деревню.

Сергей, не отказавшийся от корней горожанин

У следующего героя принципиально иная ситуация. Он живет и работает в городе. Родители вышли на пенсию и уехали в деревню. Хозяйство уже было от бабки с дедом. Завели корову, коня, 3-4 свиней. До города почти 30 км, со свободной землей проблем нет. В некоторые годы сеяли поле картофеля и поле бураков скоту. Поставили современные теплицы под клубнику. Пробили скважину (в последние годы упала вода в колодцах).

– Лет 5-6 назад шло хорошо и выгодно. Родители были крепкие, я приезжал каждые выходные. Отпуск всегда тут, заготовка кормов. Очень хорошо зарабатывали на ранней клубнике. Молоко продавал по своим клиентам почти круглый год.

Фото: Myfin.by

В последние годы у отца уже нет здоровья, мать тоже болеет. По хозяйству надо работать каждый день. Бросить все и переехать из города я не готов. Потому вначале поменяли коня на мотоблок. Корову продавали почти год, в хозяйство корова никому не нужна. Фермеры взять готовы, но не за ту цену. В итоге продали фермеру почти в два раза дешевле первоначальной цены.

“На следующий год оставлю только клубнику и огород для себя, ну и куры не в счет. Думаю, никакой кризис на это не повлияет. Клубника наша местная специализация, тут она всегда была выгодной. Заниматься чем-то другим можно только если круглый годы жить в деревне и нигде не работать.

Геннадий, хозяйственный пенсионер

Геннадий человек доброжелательный, но не разговорчивый. Большую часть информации пришлось узнавать у его жены и соседей.

Наш герой вышел на пенсию 15 лет назад, оставил квартиру в городе, вернулся в родительский дом и возобновил хозяйство. Держали корову, но решили, что ни к чему. Теперь держат свиней, кур, уток, индо-уток – «себе и детям». В хозяйстве есть трактор. Почти на весь участок оросительная система из тонких трубочек.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Товарное хозяйство – 400 кустов ягод, в основном красной и черной смородины, сад, огород. Особая статья – саженцы. Яблоки, овощи и саженцы Геннадий продает. Иногда на рынке, много – постоянным клиентам, которые специально приезжают за ними. Про доходы и выгоду Геннадий не распространяется, но жена хозяина не удержалась похвастаться: «купили детям квартиры в Минске».

Про кризис спрашивать даже не стали. Человек живет своей жизнью и на внешний мир отвлекается мало.

Что в итоге?

Мы поговорили еще с несколькими людьми «от земли» и пришли к убеждению, что люди с крепким подсобным хозяйством мыслят не совсем экономическими категориями и будут заниматься этим даже без выгоды, «для себя», просто уменьшат объем производства.

Еще один вывод: подсобные хозяйства – уходящая эпоха. Через поколение останутся или любители с двумя грядками, или профессиональные фермеры.

Наступающий кризис на подсобные хозяйства никак не повлияет. Даже при массовой безработице будет выгоднее наниматься на сбор польской клубники, чем начинать растить свою.