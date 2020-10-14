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Кондратьев: бойкот БелАЭС приведет Прибалтику к росту цен на электроэнергию

14.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Кондратьев: бойкот БелАЭС приведет Прибалтику к росту цен на электроэнергию

Последствия бойкота белорусской электроэнергии для самих стран Балтии будут зависеть от того, как сложится ситуация на европейском энергетическом рынке в ближайшее несколько месяцев, отметил собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если цены на электроэнергию останутся достаточно низкими на рынках Швеции и Финляндии, то конечно, это будет оказывать поддержку странам Балтии и им будет намного легче бойкотировать электроэнергию с белорусской АЭС", ― говорит Кондратьев.

Напомним, ранее операторы стран Балтии представили общую методику бойкота БелАЭС. Трехсторонняя методология была разработана операторами систем передачи с учетом Закона Литвы о чрезвычайном положении, который устанавливает полосу пропускания с Беларусью в ноль мегаватт. Методология предусматривает, что импорт электроэнергии из России будет иметь гарантию происхождения, подтверждающую, что она была произведена за пределами Беларуси.

"В принципе физическое ограничение экспорта за счет нормативного снижения мощности инфраструктуры может оказаться достаточно эффективным, но даже в краткосрочном плане это приведет к росту внутренних цен на электроэнергию, потому что потребители лишатся части потенциальных источников электроэнергии из Беларуси  и России", ―говорит Кондратьев.

Кроме того, отказ от закупок в нынешних непростых условиях ― "это не самый лучший способ поддержки потребителей стран Балтии и промышленных предприятий, которые уже сейчас сталкиваются с рядом серьезных трудностей", добавляет собеседник.

Принятый странами Балтии бойкот может ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и, возможно, из России, но потенциально эти меры повредят самим странам Балтии и их экономикам, резюмирует Кондратьев.

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