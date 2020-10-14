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В Беларуси продолжают прессовать известных спортсменов, открыто осудивших насилие

14.10.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси продолжается давление на спортивное сообщество и отдельных спортсменов, поддержавших сторонников перемен и открыто выступивших против силовых действий властей.

В Беларуси продолжают прессовать известных спортсменов, открыто осудивших насилие

Белорусский фонд спортивной солидарности на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о задержании 13 октября в Минске многократной чемпионки Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратной бронзовой призерки чемпионатов Европы по муайтай Александры Ситниковой. Сегодня ее должны судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В августе спортсменка написала на своей странице в «Инстаграме»: «Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!».

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжается давление на спортивное сообщество и отдельных спортсменов, поддержавших сторонников перемен и открыто выступивших против силовых...
 
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