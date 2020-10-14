В Беларуси продолжают прессовать известных спортсменов, открыто осудивших насилие

В Беларуси продолжается давление на спортивное сообщество и отдельных спортсменов, поддержавших сторонников перемен и открыто выступивших против силовых действий властей.





Белорусский фонд спортивной солидарности на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о задержании 13 октября в Минске многократной чемпионки Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратной бронзовой призерки чемпионатов Европы по муайтай Александры Ситниковой. Сегодня ее должны судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В августе спортсменка написала на своей странице в «Инстаграме»: «Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!».