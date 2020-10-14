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Белорусы забрали из банков срочных вкладов на 1,6 млрд долларов

14.10.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За девять месяцев 2020 года срочные вклады населения в иностранной и национальной валюте сократились на 1,6 млрд долларов в валютном эквиваленте — это следует из данных Национального банка Беларуси.

Белорусы забрали из банков срочных вкладов на 1,6 млрд долларов

Так, по состоянию на 1 октября срочные валютные депозиты населения составили 4.843,5 млн долларов и сократились за сентябрь на 303,1 млн долларов, или на 5,9% (в августе — на 7,5%). С начала 2020 года срочные валютные депозиты физлиц уменьшились на 1.372,8 млн долларов, или на 22,1%.

В сентябре также наблюдалось снижение рублевых вкладов населения. На 1 октября срочные рублевые депозиты в белорусских банках составили 4.576,3 млн рублей и снизились за сентябрь на 77 млн рублей (29,5 млн долларов в эквиваленте по среднему курсу в сентябре), или на 1,7% (в августе — на 5,5%). С начала года срочные рублевые депозиты населения уменьшились на 551 млн рублей (на 10,8%), или на 230,5 млн долларов (по среднему курсу за январь—сентябрь).

Таким образом, в январе-сентябре отток срочных депозитов физлиц в национальной и иностранной валюте составил 1.603,3 млн долларов.

В сентябре международные рейтинговые агентства Moody`s и Standard & Poor`s сообщили, что на фоне политического кризиса в Беларуси, возникшего после президентских выборов, активизировался отток средств клиентов из банков. По оценке рейтинговых агентств, политический кризис негативно сказывается на работе белорусских банков, многие из которых в последние недели вынуждены были приостановить кредитование населения.

«На наш взгляд, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что ситуация в банковском секторе Беларуси изменилась к худшему в части ликвидности, а также с большой вероятностью изменится к худшему в ближайшие месяцы в части качества активов (с учетом ожидаемого падения ВВП, а также снижения курса национальной валюты, что затруднит обслуживание валютных кредитов)», — отметила в интервью БелаПАН младший вице-президент — аналитик Moody`s Investor Service Светлана Павлова.

Она добавила, что «уровень неопределенности как в политической, так и в экономической ситуации сейчас достаточно высок» и дальнейший отток клиентских средств из белорусских банков может привести к понижению их рейтингов.

Аналогичную точку зрения высказали и аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor`s), которые в сентябре поставили на пересмотр кредитные рейтинги «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Банка БелВЭБ». «Мы можем понизить рейтинги трех банков, если отток депозитов ускорится и если их подушка ликвидности и поддержка Нацбанка не будут достаточными для полного и своевременного выполнения своих обязательств», — сообщили в Standard & Poor`s.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За девять месяцев 2020 года срочные вклады населения в иностранной и национальной валюте сократились на 1,6 млрд долларов в валютном эквиваленте — это следует из...
 
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