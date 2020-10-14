Поротников оценил обещание МВД: Причин для применения боевого оружия нет

Источник материала: Ежедневник

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников рассказал, что личности всех стрелявших можно будет установить.

В МВД заявили, что сотрудники ведомства готовы использовать спецсредства и боевое оружие против протестующих белорусов. Телеграф разбирается, когда и какие средства могут применить силовики. Насколько это законно и какие будут для них последствия.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск , стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — заявил 12 октября замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Хотя, боевое оружие, не говоря уже про спецсредства, сотрудники МВД применяли и раньше во время разгона протестов. Так, Геннадия Шутова силовики смертельно ранили из огнестрельного оружия в Бресте 11 августа. А накануне в Минске был застрелен Александр Тарайковский. Спецсредства используются в последнее время даже для разгона акции пенсионеров.

Инсценировка и запугивание

Прокомментировать такие заявления замглавы МВД Telegraf.by попросил руководителя аналитического центра Belarus Security Blog Андрея Поротникова, который ранее сам был сотрудником данного ведомства.

По его словам, в отношении демонстрантов силовики могут использовать то табельное оружие, которые находится у них на вооружение: автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пистолеты Макарова и так далее.

Однако, считает эксперт, условий для применения боевого оружия и даже для заявлений о намерении его использовать сегодня в Беларуси нет.

При этом Андрей Поротников не исключает, что с заявлением Казакевича может быть связана информация о том, что в Советское РОВД в Минске бросали коктейли Молотова, и о поджоге дома родственницы командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы. По его мнению, «нельзя исключать постановочности произошедшего». В таком случае, считает руководитель Belarus Security Blog, эта информация может быть частью одной цепи с заявлением Казакевича, основная цель которого – повысить градус тревожности в обществе и запугать сотрудников милиции.

“Показать, что ситуация обостряется и в этих условиях любые колебания и сомнения относительно верности выбранных методов подавления протеста неуместны. Поскольку протесты радикализируются, они уже «поджигают» дома, «нападают» на РОВД, остался один шаг, когда они начнут поджигать вас лично. Это преодоление внутреннего напряжения, которое есть внутри самой системы», — считает Андрей Поротников.

Также он не исключает, что целью подобных заявлений и сообщений может быть создание картины напряжения для принуждения к диалогу на условиях властей.

«Они (власти Беларуси – Телеграф) могут принуждать «западников». Они могут принуждать формальных лидеров протеста, чтобы они сели и стали разговаривать, и тем самым снизить накал политической обстановки. Они могут принуждать Россию, показав, что тот формат конституционной реформы, который был бы интересен Кремлю, сейчас невозможен, потому что ведет к гражданской войне», — сказал эксперт.

«Это инсценировка и попытка повысить градус тревожности в обществе и для внешних наблюдателей, показав, что ситуация может выйти из-под контроля. И относительно мирное противостояние может перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Поэтому нужно действовать быстро и идти на контакт с режимом, учитывая его интересы, а не только собственные требования. Поэтому я это рассматриваю как психологическое давление, направленное одновременно на нескольких субъектов», — подытожил собеседник.

Свидетели останутся

При этом он не исключает, что заявление замглавы МВД может быть действительно подготовкой к более жесткому реагированию на любые публичные протесты. Однако, по словам Андрея Поротникова, ужесточение действий против несогласных может вызвать протест среди самих милиционеров.

«Безусловно, это большой риск. Есть напряжение внутри самой системы. Есть фактор внутренней итальянской забастовки, когда часть сотрудников внутренних органов избегает жестких мер в отношении протестующих. Это (применение оружия – Телеграф) может привести к углублению раскола внутри системы», — заявил эксперт.

Тех же, кто решится на применение оружия, удастся отследить даже в том случае, если будут уничтожены все документы, считает Андрей Поротников.

«Есть свидетели. Есть люди, которые выдавали патроны условно десять штук, а им вернули девять. Есть люди, которые принимали рапорты об использовании оружия. Есть люди, которые разбирались с этой ситуацией. Если задаться целью, всегда получится установить обстоятельства произошедшего», — подчеркнул глава Belarus Security Blog.