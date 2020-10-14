Мастер Николас Кейдж борется с пришельцем-ниндзя в трейлере «Джиу-джитсу» (видео)

Источник материала: Onliner

Николас Кейдж продолжает радовать своих поклонников творчеством. Накануне вышел трейлер фильма «Джиу-джитсу», премьера которого состоится в конце октября. Это фантастический боевик, который очень напоминает франшизу «Хищник», только вместо Хищника — некий космический ниндзя, которому противостоят местные земляне.

Вот как описывается сюжет фильма: «Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сражается за Землю с Браксом, безжалостным пришельцем из космоса. Так было тысячи лет, пока ветеран Джейк Барнс не потерпел поражение и безопасность человечества не оказалась под угрозой. Побитого и потерявшего сознание Джейка находят Уайли, Кюн и Харриган. Вместе они должны помочь Джейку набраться сил и остановить Бракса».