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В Слониме высадят аллею «За мир и Беларусь». Пользователей соцсетей удивило не это, а «мрачный камень» рядом с ней

14.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Слониме, на проспекте Независимости, появится новая аллея деревьев. Судя по фотографии, называться она будет «За мир и Беларусь», а идея ее создания принадлежит Белорусскому союзу женщин. Все бы ничего, вот только вместо знаковой таблички, которые порой используют при закладке аллей, здесь плита, причем довольно необычного вида. Некоторые жители города уже сравнили ее с надгробием. А кто-то, наоборот, недоумевает из-за всеобщего удивления, ведь делать подобные таблички — традиция. «Может, это чтобы было максимально долговечно?» — строят гипотезы пользователи соцсетей.

В Белорусском союзе женщин подтвердили, что в честь Дня матери члены общественной организации действительно высадят в Слониме деревья. Правда, на другие вопросы, в том числе о таком странном выборе таблички, отвечать отказались.

Плита не кажется вам мрачноватой?

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Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Слониме, на проспекте Независимости, появится новая аллея деревьев. Судя по фотографии, называться она будет...
 
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