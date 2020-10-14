В сети появились данные сотрудников Synesis. Компания жалуется на травлю

Источник материала: Onliner

В сети появились списки c данными сотрудников компании Synesis, причиной их публикации называют работу фирмы над системой распознавания лиц Kipod. Якобы к ней в Минске подключены сотни, если не тысячи камер видеонаблюдения, что позволяет идентифицировать людей, анализируя ранее полученные данные.

Администраторы ресурса, где размещены данные, сообщили, что с ними связывались представители Synesis с просьбой убрать информацию, взятую, предположительно, из открытых источников. Сотрудник компании, в свою очередь, пояснил Onliner, что доказательств использования Kipod белорусскими силовиками админы не предоставляют, а комментарии в защиту фирмы игнорируют.

Мы связались с представителем компании с предложением прокомментировать ситуацию. В ответ нам предоставили ссылку на материал, опубликованный на официальном сайте Synesis:

«В связи с публикуемыми в отдельных Telegram-каналах обвинениями в адрес компании Synesis считаем необходимым пояснить порядок использования системы видеоаналитики.

Система видеоаналитики Synesis предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети.

К платформе подключены онлайн-камеры в следующих публичных местах: на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене. Обращаем внимание, что система является коммерческим продуктом, разработанным в первую очередь для зарубежных рынков. Платформа используется в США, Великобритании, России и не имеет специальной функциональности для белорусского рынка.

Убедительно просим Telegram-каналы и другие информационные ресурсы публиковать только проверенную информацию, а призывы к травле сотрудников компании считаем недопустимыми ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Каждый сотрудник Synesis — такой же член общества, как и миллионы других граждан Беларуси, и переживает за настоящее и будущее страны вместе со всеми».

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