ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очевидцы рассказали о вечернем преследовании мотоциклиста на Партизанском проспекте (видео, обновлено)

14.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наши читатели делятся впечатлениями от увиденного вчера на Партизанском проспекте в Минске. По их словам, сотрудники ГАИ там преследовали мотоциклиста. Преследование закончилось задержанием.

— Около 23:20 экипаж ГАИ преследовал мотоциклиста по Партизанскому проспекту от МКАД в сторону центра. На подъезде к перекрестку с улицей Варвашени мотоциклист развернулся через две сплошные и поехал в обратном направлении. Примерно через минуту на перекрестке с улицей Молодежной на «аварийке» уже стоял автомобиль такси (видно, задел по касательной), а чуть поодаль на проезжей части лежал нарушитель и его мотоцикл. Судя по поведению, мотоциклист практически не имел навыков вождения или находился в нетрезвом состоянии, — предположил пользователь нашего форума с ником KriptonZ.

— Словили этого человека. Мотоцикл лежал на асфальте, — подтвердил другой наш читатель.

Еще один свидетель рассказал, что видел рядом с лежащим мотоциклом милицейский автомобиль, и было это около 1:00.

— Видно было, что происшествие уже закончилось, просто лежит байк. Это было недалеко от остановки «Молочный комбинат». Как раз туда ехал байкер и милиция, — сообщил собеседник. — Байк был перевернут фарой в противоположную сторону движения. То есть его явно развернуло не просто так, ну или в лучшем случае водитель пытался развернуться, когда случилось происшествие.

Дополнено

Позднее в ГАИ сообщили, что в 23:18 мотоциклист 1990 года рождения двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Селицкого в направлении МКАД.

— По предварительной информации, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ангарской он не выполнил неоднократные законные требования сотрудников ОГАИ Заводского РУВД г. Минска об остановке транспортного средства, продолжил движение, что повлекло за собой преследование, — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская. — Совершив разворот, водитель мотоцикла продолжил движение со стороны улицы Варвашени в направлении МКАД, неоднократно нарушая правила дорожного движения.

По информации ГАИ, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодежной мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся.

Очевидцы рассказали о вечернем преследовании мотоциклиста на Партизанском проспекте (видео, обновлено)

— В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. По факту происшествия проводится проверка, — добавила Анастасия Забавская.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши читатели делятся впечатлениями от увиденного вчера на Партизанском проспекте в Минске. По их словам, сотрудники ГАИ там преследовали мотоциклиста....
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика