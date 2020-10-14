ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Головченко посещает Новополоцкий НПЗ

14.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко поехал в Витебскую область. Примечательно, зчто одним из пунктов назначения стал Новополоцкий НПЗ.

О визите сообщил телеграм-канал «МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться».

«…на "Нафтане" сейчас Головченко (премьер). Завод оцеплен. Никто пока ничего не знает. Приехал представлять нового директора. Демидова (бывший директор) плюс замов (точно Алтухов) - досрочное расторжение контрактов», - процитировал канал сообщение одного из работников НПЗ.

Пресс-служба Совмина прокомментировала эту публикацию: «Премьер действительно с рабочим визитом был на Нафтане. Чуть позже дам информацию в ФБ. Никто никого не приезжал увольнять. У нас сегодня рабочая поездка в Витебскую область и посещение трёх объектов»

Пикантность этой новости заключается в том, что Нафтан – это вотчина куда более близкого к Лукашенко человека чем премьер Головченко – Натальи Кочановой. И Демидов – это ее человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Беларуси Роман Головченко поехал в Витебскую область. Примечательно, зчто одним из пунктов назначения стал Новополоцкий НПЗ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Избитый во время задержания и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика