В Беларуси арестована чемпионка по тайскому боксу

Источник материала: АФН

Белорусские силовики арестовали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1. Александру Ситникову. Трехкратному бронзовому призеру чемпионатов Европы по муайтай 24 года.

Сегодня Ситникову будет судить судя по всему за ее «неправильную» позицию к происходящим в Беларуси событиям, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь», - посмела написать Ситникова у себя в Инстаграме.

БФСС также сообщил, что вчера к 15 суткам административного ареста был приговорен многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат.

Юрий находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».