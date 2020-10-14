ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси арестована чемпионка по тайскому боксу

14.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские силовики арестовали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1. Александру Ситникову. Трехкратному бронзовому призеру чемпионатов Европы по муайтай 24 года.

Сегодня Ситникову будет судить судя по всему за ее «неправильную» позицию к происходящим в Беларуси событиям, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

«Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи и все так культурно. И все это несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь», - посмела написать Ситникова у себя в Инстаграме.

БФСС также сообщил, что вчера к 15 суткам административного ареста был приговорен многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат.

Юрий находится на Окрестина, адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские силовики арестовали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1. Александру Ситникову. Трехкратному бронзовому призеру чемпионатов Европы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пул первого: Марию Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика