|
Тихановская награждена премией Маккейна
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская награждена премией имени Джона Маккейна американского неправительственного Международного республиканского института (IRI).
Сообщение об этом появилось в Твиттер-аккаунте организации, передает Еврорадио.
В своей речи Тихановская призвала остановить насилие в Беларуси.
Кстати, сам сенатор-республиканец Джон Маккейн, который умер в 2018 году, до конца жизни был активным противником Лукашенко и выступал за демократические перемены в Беларуси.
Международный республиканский институт — некоммерческая организация, которая имеет своей целью помощь отдельным странам в строительстве демократии. В России в 2016 году Генпрокуратура признала её деятельность нежелательной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская награждена премией имени Джона Маккейна американского неправительственного Международного республиканского института (IRI).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)