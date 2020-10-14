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Тихановская награждена премией Маккейна

14.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская награждена премией имени Джона Маккейна американского неправительственного Международного республиканского института (IRI).

Сообщение об этом появилось в Твиттер-аккаунте организации, передает Еврорадио.

В своей речи Тихановская призвала остановить насилие в Беларуси.

Кстати, сам сенатор-республиканец Джон Маккейн, который умер в 2018 году, до конца жизни был активным противником Лукашенко и выступал за демократические перемены в Беларуси.

Международный республиканский институт — некоммерческая организация, которая имеет своей целью помощь отдельным странам в строительстве демократии. В России в 2016 году Генпрокуратура признала её деятельность нежелательной.

 
 
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Светлана Тихановская награждена премией имени Джона Маккейна американского неправительственного Международного республиканского института (IRI).
 
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