ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство еды в Беларуси за 9 месяцев 2020 года выросло на 4,9%

14.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 4,9%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"2020 год выдался непростым в связи с пандемией и другими вызовами, но аграрный сектор нашей страны сработал стабильно. По результатам работы за 9 месяцев производство продукции во всех категориях хозяйств составило 104,9% к аналогичному периоду прошлого года, в сельхозорганизациях - 107,8%. Растениеводство приросло на 11%, животноводство - на 5,3%. Молочная отрасль сработала с ростом на 5,7%", - сказал Иван Крупко (цитата БелТА).

Он заявил, что по итогам года объемы производства в сфере АПК вырастут на 5,5% во всех категориях хозяйств.

"Рассчитываем обеспечить производство на уровне $10 млрд, а экспорт - $5,8 млрд с ростом на 6%", - добавил министр.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 4,9%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевские медики требуют расследовать избиение коллеги омоновцами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика