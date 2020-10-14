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Пул первого: Марию Колесникову на встречу с Лукашенко в СИЗО КГБ не приглашали

14.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» заявил, что Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу в СИЗО КГБ, не приглашали.





Адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко вчера рассказал, что в пятницу к ней приезжали двое мужчин и предлагали с ними поехать.

— Оказывается, в пятницу к Марии [в Жодинскую тюрьму] приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему, не хотите ли пообщаться [с Лукашенко]. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить [насилие], сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же, вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми, — рассказал Пыльченко.
 
 
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Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» заявил, что Марию Колесникову на встречу с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу в СИЗО...
 
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