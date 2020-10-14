Позняк снова против









Позняк в авторском блоге в телеграм-канале написал: «Такое впечатление, что у нас в политике вновь возникло что-то неадекватное, — и добавил, — Света представила себя лидером протестов».





По его мнению, «ультиматум» является провокацией, которая способна предоставить власти повод к еще более жестким подавлениям протестов. Он призвал не обращать внимания на подобные призывы. «Политический инфантилизм и игры „в Свету“ когда-нибудь могут навредить белорусам», - написал Позняк.





Впрочем, к критике Зенона Позняка все уже давно привыкли.