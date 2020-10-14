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Позняк снова против

14.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из старейших белорусских политиков — оппонентов действующего в РБ политического режима проживающий в эмиграции Зенон Позняк раскритиковал инициативу советников Светланы Тихановской, связанную с предъявлением «ультиматума Лукашенко».



Позняк в авторском блоге в телеграм-канале написал: «Такое впечатление, что у нас в политике вновь возникло что-то неадекватное, — и добавил, — Света представила себя лидером протестов». 

По его мнению, «ультиматум» является провокацией, которая способна предоставить власти повод к еще более жестким подавлениям протестов. Он призвал не обращать внимания на подобные призывы. «Политический инфантилизм и игры „в Свету“ когда-нибудь могут навредить белорусам», - написал Позняк.

Впрочем, к критике Зенона Позняка все уже давно привыкли. 
 
 
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Один из старейших белорусских политиков — оппонентов действующего в РБ политического режима проживающий в эмиграции Зенон Позняк раскритиковал инициативу...
 
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