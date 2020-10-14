Могилевские медики требуют расследовать избиение коллеги омоновцами

Информация о том, что Андрей Вербицкий был жестоко избит милиционерами, прошла в белорусских независимых и иностранных СМИ. Находясь в здании Ленинского РОВД, мужчина истекал кровью, в то время как сотрудники милиции оформляли других задержанных. Более того, один из оформлявших милиционеров назвал избитого медика клоуном, а попытки людей оказать помощь потерпевшему пресекались, как и его желание подышать свежим воздухом. Впоследствии Вербицкого увезла скорая помощь. В больнице он пробыл три дня, а после чего снова был задержан и помещен в изолятор временного содержания. 1 октября 2020 года судья суда Ленинского района Наталья Понасенко назначила избитому милиционерами медику 14 суток административного ареста по ч.1 ст.23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции). Ведя судебный процесс по видеосвязи она отказав ему в праве познакомиться с материалами его же дела.





В обращении 51 человека в прокуратуру Могилева, среди которых множество медиков, работающих с Андреем Вербицким, в частности говорится, что неустановленные сотрудники органов внутренних дел нарушили статью 25 Конституции Республики Беларусь, согласно которой никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Об этом же говорит и статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Беларусь.





Подписанты отмечают, что по рекомендации врачей Вербицкий должен был продолжить амбулаторное лечения в УЗ «Могилевская поликлинике № 3». «Однако, даже несмотря на его плохое самочувствие и рекомендации врачей, в последующем он был задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного содержания УВД Могилевского облисполкома до суда. Согласно п.1 ст.10.9 ПИКоАП Республики Беларусь лицо, участвующее в административном процессе, может быть вызвано в суд повесткой. Необходимости в задержании Вербицкого Андрея Александровича до суда не было, поскольку никакой угрозы для общественной безопасности он не представлял и не мог представлять», — уверены граждане, подписавшие обращение в надзорный орган.





В обращении говорится, что осужденный к административному аресту медик является специалистом высшей категории, образцовым работником и ключевым сотрудником по своей специальности в данном медицинском учреждении. «В связи с его задержанием парализована работа рентгенологического кабинета, данный факт крайне отрицательно сказывается как на пациентах, ожидающих квалифицированной медицинской помощи, так и на работе всей стоматологической клиники. Из-за отсутствия Андрея Александровича частично парализуется работа двух отделений больницы: ортопедического и терапевтического. Ни одно из их отделений не в состоянии работать без рентгеновских снимков», — указывается в документе.





Подписавшие в обращении подчеркивают, что Андрей Вербицкий «является высоко уважаемым человеком в обществе, а также отцом двоих малолетних детей».





В коллективном обращении среди прочего выражается просьба провести полную прокурорскую проверку по факту жестокого и бесчеловечного задержания сотрудниками милиции Вербицкого А.А., установить лиц, превысивших свои полномочия при его задержании, и привлечь их к ответственности.







