Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

















В "чёрный список" вошли министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Конюк и другие силовики. Также в "чёрный список" попали Швейцарии глава Центризбиркома Лидия Ермошина и другие члены ЦИК.





4 октября о санкциях против 40 белорусских чиновников объявил Евросоюз. В него также вошли силовики и члены ЦИК.