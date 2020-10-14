Клиенты СтатусБанка забрали со счетов почти все деньги. Что происходит с банком?

Однако не прошло и полгода, как в СтатусБанке сменился Председатель Правления. А вскоре на сайте кредитно-финансового учреждения стали появляться регулярные сообщения о закрытии подразделений как в регионах, так и в столице.

Кстати, летом этого года ходили упорные слухи о том, что РРБ-Банк собирается то ли покупать, то ли сливаться со СтатусБанком. Однако в СтатусБанке категорически отвергли этот вариант:





— Мы просто передаем права аренды офисных помещений РРБ-Банку. Ни о каких слиянии, интеграции, покупке — речи не идет. СтатусБанк остается. Мы реорганизуем формат своего присутствия в регионах и в Минске , передавая права аренды. Продуктовая линейка банка для физических лиц остается — можете посмотреть ее на сайте нашего банка, — прокомментировали в июле 2020 года ситуацию в СтатусБанке.





И вот новый виток развития событий. Телеграм-канал «ЭКОНОМIКА» опубликовал бухгалтерский баланс СтатусБанка на 1 октября 2020 года.

Если верить этим данным, то с начала 2020 года клиенты СтатусБанка забрали из него… 81,7% средств. К 1 октября они хранили в кредитно-финансовом учреждении всего 16,6 млн BYN (около 6,4 млн долларов).





Кстати, в 2019 году Генеральный директор сети магазинов «Евроопт» Андрей Зубков не исключал, что торговая сеть может продать СтатусБанк. Этот шаг позволит «Евроопту» сконцентрироваться на основном виде бизнеса — розничной торговле.

Однако, по состоянию на середину октября 2020 года, никакой информации о возможных покупателях СтатусБанка нет.