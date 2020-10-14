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Клиенты СтатусБанка забрали со счетов почти все деньги. Что происходит с банком?

14.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще в конце 2019 года СтатусБанк предлагал клиентам новые сервисы. Например, оплату в магазинах сети «Евроопт» с помощью QR-кодов. Тогда ничто не предвещало ситуации, которая сегодня сложилась в кредитно-финансовом учреждении.

Клиенты СтатусБанка забрали со счетов почти все деньги. Что происходит с банком?
Однако не прошло и полгода, как в СтатусБанке сменился Председатель Правления.  А вскоре на сайте кредитно-финансового учреждения стали появляться регулярные сообщения о закрытии подразделений как в регионах, так и в столице.
 
Кстати, летом этого года ходили упорные слухи о том, что РРБ-Банк собирается то ли покупать, то ли сливаться со СтатусБанком. Однако в СтатусБанке категорически отвергли этот вариант:

— Мы просто передаем права аренды офисных помещений РРБ-Банку. Ни о каких слиянии, интеграции, покупке — речи не идет. СтатусБанк остается. Мы реорганизуем формат своего присутствия в регионах и в Минске, передавая права аренды. Продуктовая линейка банка для физических лиц остается — можете посмотреть ее на сайте нашего банка, — прокомментировали в июле 2020 года ситуацию в СтатусБанке.

И вот новый виток развития событий. Телеграм-канал «ЭКОНОМIКА» опубликовал бухгалтерский баланс СтатусБанка на 1 октября 2020 года.
 
Если верить этим данным, то с начала 2020 года клиенты СтатусБанка забрали из него… 81,7% средств. К 1 октября они хранили в кредитно-финансовом учреждении всего 16,6 млн BYN (около 6,4 млн долларов).

Кстати, в 2019 году Генеральный директор сети магазинов «Евроопт» Андрей Зубков не исключал, что торговая сеть может продать СтатусБанк. Этот шаг позволит «Евроопту» сконцентрироваться на основном виде бизнеса — розничной торговле.
 
Однако, по состоянию на середину октября 2020 года, никакой информации о возможных покупателях СтатусБанка нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Еще в конце 2019 года СтатусБанк предлагал клиентам новые сервисы. Например, оплату в магазинах сети «Евроопт» с помощью QR-кодов. Тогда ничто не предвещало ситуации,...
 
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