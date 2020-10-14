В Сеть «слили» дату старта продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Беларуси

Источник материала: Tut.by

13 октября компания Apple представила четверку новых смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 12 Pro. За сколько гаджеты будут официально продаваться в Беларуси пока неизвестно — у нас есть прогноз . Но даты открытия предзаказов и старта продаж двух аппаратов у нас «слили» в Сеть в одном из Telegram-каналов.





По информации в Telegram-канале NewtonLabs — одного из известных сервисных центров, занимающегося ремонтом техники Apple в Минске — iPhone 12 и iPhone 12 Pro получится предзаказать в Беларуси начиная с 30 октября (с 0 часов 01 минуты), старт продаж намечен на 6 ноября (с 0 часов 01 минуты).

Новостями о датах старта продаж миниатюрного iPhone 12 mini и увеличенного iPhone 12 Pro Max обещают поделиться немного позже. От себя добавим: информация хоть и поступила от достаточно надежного источника, но официальной пока не является. Так что относится к ней стоит с настороженностью.

Напомним: показали всего четыре смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства получили OLED-экраны, системы распознавания лиц Face ID, процессор Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), 5G-модем, а также сдвоенные и строенные основные камеры (по 12 Мп) с улучшенными алгоритмами работы искусственного интеллекта.

В США за новые смартфоны в минимальных конфигурациях постоянной памяти (64 ГБ в случае с iPhone 12 mini и iPhone 12 и 128 ГБ в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max) просят соответственно 699, 799, 999 и 1099 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: