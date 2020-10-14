«Кажется, что в нашем обществе женщина, родив, лишается прав и считается умственно неполноценной». Мнение

Источник материала: Tut.by

«На днях я общалась по работе с многодетной матерью, и меня ранил ее рассказ о том, как она плакала в ответ на хамские, бестактные, унизительные комментарии совершенно посторонних людей на тему «наплодили, чтоб бесплатно что-то получать», — наш колумнист Анна Петрова рассуждает о том, почему мать у нас всегда виновата.



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Очень больно от того, что женщине мало просто родить. Она еще почему-то должна постоянно что-то кому-то доказывать, перед кем-то оправдываться. Что она «не залетела», что она «не ради квартиры», что она «только за справкой». Что она «нормальная мать», просто детям иногда свойственно кричать и капризничать без причины.

При этом, обратите внимание, с какой злобой в нашем обществе относятся к тем, кто делает выбор в пользу концепции чайлдфри, как осуждают тех, кто решил не ввязываться в эту долгосрочную авантюру под названием «счастье материнства». Вон в России и вовсе предложили ввести налог на бездетность: не хочешь рожать, плати каждый месяц по 500 рублей. Говорят: либо любите детей и рожайте, либо не любите и платите. Отлично.





«Стимулировать рождаемость». А зачем? Чтобы потом шпынять эту мать на каждом шагу?

Если же ты находишься где-то посерединке между многодетными и чайлдфри, то тебе все равно прилетит. Например, запишут в «яжемать» — оскорбительное, унизительное понятие, придуманное для того, чтобы еще больше уколоть и без того уязвимую в декретном отпуске женщину.

Непонятно, как это сочетается с тем, что нам из каждого утюга напоминают о том, что главное предназначение женщины — быть матерью. О том, как прекрасно материнство. О том, какое это чудо — дети. На каждую болячку или недовольство жизнью нам посоветуют скорее рожать.



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Но как только женщина вместе с новорожденным выходит из ворот родильного дома, общество забирает свои слова назад. И стремится затолкать молодую мать вместе с орущим младенцем в условное гетто, убрать из зоны видимости, запереть в четырех стенах, ограничить круг ее жизнедеятельности детской поликлиникой и песочницей во дворе.

Внезапно оказывается, что мама с ребенком всем вокруг мешает.

Что мать с младенцем делает в торговом центре? Как можно брать ребенка в ресторан? На каком основании детей пускают в самолет?



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А может, вы думаете, что у нас безбарьерная среда? Попробуйте влезть с коляской в лифт. Попробуйте подняться с коляской по лестнице, если лифт не работает. Попробуйте запрыгнуть на бордюры. Попробуйте проехать на автобусе. Попробуйте пройти по пешеходным дорожкам, перелетая на крыльях через велодорожки.

А может, вы думаете, что наш социум чайлдфрендли? Попробуйте сходить с грудничком в музей. Попробуйте начать кормить грудью в кафе. Попробуйте походить с кучкой кричащих карапузов по магазинам…

Что бы ты ни сделала, все будет не так.



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Как будто бы, родив, женщина лишается какой-то части своих прав, как будто бы становится менее человеком, нежели все остальные, как будто бы то, что сейчас она много говорит о прикорме и детских болячках, делает ее умственно неполноценной.

И где та грань, когда ты из категории «яжемать» возвращаешься к званию обычного человека? Когда дети пошли в школу? В университет? Завели свою семью? Ай.

Вот известная ненавистница детей Божена Рынска, еще недавно предлагавшая заливать детские горки гудроном, чтобы малышня не шумела под окнами, обзавелась дочерью и теперь пишет посты из серии «мы покушали». Как будто бы кто-то от этого застрахован…

А ведь считается, что один из показателей здоровья общества — это именно отношение к уязвимым. В том числе — к мамам и детям. Так что, судя по всему, до цивилизации нам всем, как до Луны.

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