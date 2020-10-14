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Synesis пояснила, как используется их система видеоаналитики в Беларуси

14.10.2020 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 13 октября, в одном из Telegram-каналов появился пост, где утверждалось, что компания Synesis, которая занимается системой умного видеонаблюдения, якобы помогает силовикам «идентифицировать участников протеста». Сегодня Synesis опубликовала заявление по этому поводу.


Фото: пресс-служба Synesis

— В связи с публикуемыми в отдельных Telegram-каналах обвинениями в адрес компании Synesis считаем необходимым пояснить порядок использования системы видеоаналитики, — говорится на сайте компании. — Система видеоаналитики Synesis предназначена исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер. Она не может быть использована для анализа фото и видео из любых других источников, не подключенных к платформе, включая мобильные телефоны, видеокамеры, социальные сети.

К платформе подключены онлайн-камеры в следующих публичных местах: на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене. Обращаем внимание, что система является коммерческим продуктом, разработанным в первую очередь для зарубежных рынков. Платформа используется в США, Великобритании, России и не имеет специальной функциональности для белорусского рынка.

Убедительно просим Telegram-каналы и другие информационные ресурсы публиковать только проверенную информацию, а призывы к травле сотрудников компании считаем недопустимыми ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Каждый сотрудник Synesis — такой же член общества, как и миллионы других граждан Беларуси, и переживает за настоящее и будущее страны вместе со всеми.

 
Теги: Минск
 
 
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В одном из Telegram-каналов появился пост, где утверждалось, что компания Synesis, которая занимается системой умного видеонаблюдения, якобы помогает силовикам...
 
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