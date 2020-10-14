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Synesis пояснила, как используется их система видеоаналитики в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Вчера, 13 октября, в одном из Telegram-каналов появился пост, где утверждалось, что компания Synesis, которая занимается системой умного видеонаблюдения, якобы помогает силовикам «идентифицировать участников протеста». Сегодня Synesis
— В связи с публикуемыми в отдельных Telegram-каналах обвинениями в адрес компании Synesis считаем необходимым пояснить порядок использования системы видеоаналитики, —
К платформе подключены онлайн-камеры в следующих публичных местах: на железнодорожном вокзале Минска и в метрополитене. Обращаем внимание, что система является коммерческим продуктом, разработанным в первую очередь для зарубежных рынков. Платформа используется в США, Великобритании, России и не имеет специальной функциональности для белорусского рынка.
Убедительно просим Telegram-каналы и другие информационные ресурсы публиковать только проверенную информацию, а призывы к травле сотрудников компании считаем недопустимыми ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Каждый сотрудник Synesis — такой же член общества, как и миллионы других граждан Беларуси, и переживает за настоящее и будущее страны вместе со всеми.
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В одном из Telegram-каналов появился пост, где утверждалось, что компания Synesis, которая занимается системой умного видеонаблюдения, якобы помогает силовикам...
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