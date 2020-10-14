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Прогноз. Сколько в Беларуси будут стоить iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Источник материала: Tut.by
13 октября компания Apple провела официальную презентацию новых смартфонов —
Последние несколько лет iPhone в соседней России стоят немного меньше, чем в Беларуси. Для сравнения мы перевели в доллары США российские и белорусские цены на iPhone 11 и iPhone 11 Pro по курсу на момент старта продаж аппаратов в прошлом году. Это позволило узнать, на сколько дороже тогда у нас продавались эти устройства.
Получившиеся коэффициенты мы применили на стоимость iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в России и таким образом вычислили прогнозную цену в долларах на девайсы в Беларуси. После этого осталось перевести эти прогнозные цены в долларах в белорусские рубли по нынешнему курсу.
Еще один немаловажный момент. Вряд ли стоимость новых смартфонов в Беларуси будет «некрасивой», то есть не «подтянутой» к целым числам. Таким образом, мы ожидаем следующие цены аппаратов. Но еще раз подчеркнем: наши прогнозные цены — не финальные и не официальные:
Также отметим: в США смартфоны стоят существенно меньше. Так, за iPhone 12 mini просят от 699 долларов, за iPhone 12 — от 799 долларов, за iPhone 12 Pro — от 999 долларов, за iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. В Европе, например Германии, устройства стоят иначе: соответственно 779, 877, 1120 и 1218 евро (что равняется 918, 1033, 1320 и 1435 долларам).
Напомним: iPhone 12 mini и iPhone 12 получили OLED-экраны на 5,4 и 6,1 дюйма, процессор Apple A14 Bionic, сдвоенные основные камеры (по 12 Мп) и поддержку 5G-сетей. Старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно оснащаются OLED-дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма, таким же процессором, но уже строенными основными камерами (по 12 Мп) и датчиком LiDAR.
Ниже — цены других популярных смартфонов Apple:
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Последние несколько лет iPhone в соседней России стоят немного меньше, чем в Беларуси.
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