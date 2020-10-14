Прогноз. Сколько в Беларуси будут стоить iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Источник материала: Tut.by

13 октября компания Apple провела официальную презентацию новых смартфонов — iPhone 12 и iPhone 12 Pro . Сколько за гаджеты запросят в Беларуси, на момент публикации материала было еще неизвестно, но стоимость устройств в России уже есть. Исходя из этого мы сделали прогноз, за какую цену новинки могут предлагаться у нас.





Последние несколько лет iPhone в соседней России стоят немного меньше, чем в Беларуси. Для сравнения мы перевели в доллары США российские и белорусские цены на iPhone 11 и iPhone 11 Pro по курсу на момент старта продаж аппаратов в прошлом году. Это позволило узнать, на сколько дороже тогда у нас продавались эти устройства.

Получившиеся коэффициенты мы применили на стоимость iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в России и таким образом вычислили прогнозную цену в долларах на девайсы в Беларуси. После этого осталось перевести эти прогнозные цены в долларах в белорусские рубли по нынешнему курсу.

Смартфон Россия Беларусь Коэффициент рос. рубли доллары бел. рубли доллары iPhone 11 59 990 915 2099 1015 1,109 iPhone 11 Pro 89 990 1375 2999 1450 1,055 iPhone 11 Pro Max 99 990 1530 3299 1595 1,042 iPhone 12 mini 69 990 905 2578 1003 1,109 iPhone 12 79 990 1035 2843 1106 1,067 iPhone 12 Pro 99 990 1295 3511 1366 1,055 iPhone 12 Pro Max 109 990 1425 3817 1485 1,042

Еще один немаловажный момент. Вряд ли стоимость новых смартфонов в Беларуси будет «некрасивой», то есть не «подтянутой» к целым числам. Таким образом, мы ожидаем следующие цены аппаратов. Но еще раз подчеркнем: наши прогнозные цены — не финальные и не официальные:

iPhone 12 mini (64 ГБ) — от 2599 рублей;

iPhone 12 (64 ГБ) — от 2899 рублей;

iPhone 12 Pro (128 ГБ) — от 3599 рублей;

iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) — от 3899 рублей.

Также отметим: в США смартфоны стоят существенно меньше. Так, за iPhone 12 mini просят от 699 долларов, за iPhone 12 — от 799 долларов, за iPhone 12 Pro — от 999 долларов, за iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. В Европе, например Германии, устройства стоят иначе: соответственно 779, 877, 1120 и 1218 евро (что равняется 918, 1033, 1320 и 1435 долларам).

Напомним: iPhone 12 mini и iPhone 12 получили OLED-экраны на 5,4 и 6,1 дюйма, процессор Apple A14 Bionic, сдвоенные основные камеры (по 12 Мп) и поддержку 5G-сетей. Старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно оснащаются OLED-дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма, таким же процессором, но уже строенными основными камерами (по 12 Мп) и датчиком LiDAR.

Ниже — цены других популярных смартфонов Apple: