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В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника
14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал традиционный международный турнир по боксу среди молодежи. Соревнования проводят в память о заслуженном тренере Республики Беларусь и почетном мастере спорта СССР Владимире Ботвиннике. На открытии турнира побывала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На минский ринг в эти дни выходят
За награды борются спортсмены 17 и 18 лет. Настроены не просто «влиться» в сезон. Хороший результат может гарантировать место в национальной сборной. Поэтому готовились усиленно.
«Тренировались со взрослыми мужчинами. Подготовка прошла отлично. Также неделю назад был турнир. Чемпионат республики среди мужчин. Занял второе место. Показал хороший результат», – указал член сборной Беларуси по боксу Кирилл Леванков.
В Минск тренеры привезли сильнейших боксеров. Для наставников это хорошая возможность проверить готовность команды перед чемпионатом Европы. Он пройдет в ноябре в Черногории.
Чемпионат в Минске – это дань памяти заслуженному тренеру Беларуси Владимиру Ботвиннику. За свою карьеру он воспитал сотни известных боксеров. Начинался турнир, как обычный городской, а пять лет назад приобрел статус международного.
Соревнования продлятся до пятницы. На ринг выйдут около сотни спортсменов. Победителей ждут денежные призы. И, главное, возможность громко заявить о себе на международной арене.
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Традиционные соревнования проводят в память о заслуженном тренере Республики Беларусь и почетном мастере спорта СССР Владимире Ботвиннике.
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