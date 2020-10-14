В Минске стартовал турнир по боксу памяти Ботвинника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал традиционный международный турнир по боксу среди молодежи. Соревнования проводят в память о заслуженном тренере Республики Беларусь и почетном мастере спорта СССР Владимире Ботвиннике. На открытии турнира побывала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На минский ринг в эти дни выходят боксеры из шести стран. Все они соскучились по соревнованиям. Это первый международный турнир с момента начала пандемии. На пик формы удалось выйти немногим. Но от этого поединки обещают быть еще более напряженными, а результат менее предсказуемым.

«Тяжело. Сколько бы опыта у тебя ни было, всегда после такого долгого простоя тяжело выходить на бой. Волнения больше, чем тогда, когда ты в колею влился и шел по сборам, соревнованиям», – признался член юниорской сборной России по боксу Александр Зырянов.

За награды борются спортсмены 17 и 18 лет. Настроены не просто «влиться» в сезон. Хороший результат может гарантировать место в национальной сборной. Поэтому готовились усиленно.

«Тренировались со взрослыми мужчинами. Подготовка прошла отлично. Также неделю назад был турнир. Чемпионат республики среди мужчин. Занял второе место. Показал хороший результат», – указал член сборной Беларуси по боксу Кирилл Леванков.

В Минск тренеры привезли сильнейших боксеров. Для наставников это хорошая возможность проверить готовность команды перед чемпионатом Европы. Он пройдет в ноябре в Черногории.

«У нас выступают два состава сборной. И мы примем решение, которая из них поедет на чемпионат Европы. Наметки есть, но это бокс. И поэтому турнир станет решающим», – отметил старший тренер по резерву сборной Беларуси Сергей Ермашкевич.

Чемпионат в Минске – это дань памяти заслуженному тренеру Беларуси Владимиру Ботвиннику. За свою карьеру он воспитал сотни известных боксеров. Начинался турнир, как обычный городской, а пять лет назад приобрел статус международного.

«Через определенное количество времени наш турнир перерос в такое по-настоящему большое европейское событие. Это один из немногих турниров, которые проводятся среди молодежи и входят в официальный календарь Международной ассоциации бокса», – указал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Соревнования продлятся до пятницы. На ринг выйдут около сотни спортсменов. Победителей ждут денежные призы. И, главное, возможность громко заявить о себе на международной арене.