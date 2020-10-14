ФИФА дисквалифицировала Захара Волкова

Источник материала: Tut.by

ФИФА дисквалифицировала белорусского футболиста Захара Волкова по 5 августа 2022 года, сообщает «Белорусский футбол».



Фото: Reuters

Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.

Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом БФФ.

В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.

Напомним, Захар был признан виновным в участии в договорном матче в 2017 году, когда являлся игроком «Нафтана». Позже он был амнистирован в связи с раскаянием, тем не менее у АБФФ оставалось право наказать футболиста.