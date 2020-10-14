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ФИФА дисквалифицировала Захара Волкова
Источник материала: Tut.by
ФИФА дисквалифицировала белорусского футболиста Захара Волкова по 5 августа 2022 года,
Защитник БАТЭ Захар Волков отстранен от футбола на два года — с 6 августа 2020-го по 5 августа 2022-го. Футболист наказан за участие в матче, который носил договорной характер.
Такое решение вынесла ФИФА на основании данных, предоставленных Дисциплинарным комитетом БФФ.
В соответствии с дисквалификацией Волков не имеет права участвовать ни в одном соревновании под эгидой ФИФА или других ассоциаций — ни за клуб, ни за национальную сборную.
Напомним, Захар был
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