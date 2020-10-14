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На Партизанском проспекте мотоциклист пытался уйти от погони ГАИ, упал и получил травмы
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист упал и получил травмы, пытаясь уйти от погони в Минске,
Инцидент произошел 13 октября, около 23.20. По информации инспекторов, 20-летний водитель мотоцикла Aprilia, двигаясь по Партизанскому проспекту со стороны улицы Селицкого в направлении МКАД, не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Началась погоня.
— Совершив разворот, мотоциклист продолжил движение со стороны улицы Варвашени, неоднократно нарушая правила дорожного движения. На пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодежной он не справился с управлением и упал, — проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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Инцидент произошел 13 октября, около 23.20.
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