На Партизанском проспекте мотоциклист пытался уйти от погони ГАИ, упал и получил травмы

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист упал и получил травмы, пытаясь уйти от погони в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел 13 октября, около 23.20. По информации инспекторов, 20-летний водитель мотоцикла Aprilia, двигаясь по Партизанскому проспекту со стороны улицы Селицкого в направлении МКАД, не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Началась погоня.

— Совершив разворот, мотоциклист продолжил движение со стороны улицы Варвашени, неоднократно нарушая правила дорожного движения. На пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодежной он не справился с управлением и упал, — проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.