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"Ею движет любовь к отцу": история матери шестерых детей

14.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новополочанка Оксана Вартанова, награжденная "Орденом матери", никогда не переживала из-за денег – "рубль всегда найдется". Сборы детей в школу тоже никогда не были проблемой.

© Sputnik / Мария Амелина
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"Нужны ребенку ботинки? Обязательно кто-нибудь отдаст – и всегда нужного тебе размера", - рассказывает Оксана.

А потом добавляет, что в Нагорном Карабахе сейчас проблемы посерьезнее, так что жаловаться на сложность отправить шестерых детей в школу ей как-то неловко.

Младшему Бограту нет еще и года, а старшая Марго учится на последнем курсе университета в Минске. Дети Оксаны занимаются спортом, хорошо учатся, а сама она – стройная блондинка, которая уверяет, что лежать в шезлонге и жить для себя ей было бы просто скучно.

На Новополоцком предприятии "Нафтан" наперебой рассказывают, что если и снимать сюжет о многодетной матери, то рассказывать нужно об Оксане.

Когда мы позвонили Оксане с просьбой об интервью, она отказывалась, ссылаясь на "бурные выходные" – старшая дочь приезжала в гости, семья собралась вместе. Впрочем, уже через полтора часа мы уже встретились с Оксаной. Она к этому моменту успела отправить одного ребенка сдавать репетиционное тестирование, второго – встретить из спортивной секции, навести порядок дома и приехать в кафе к назначенному времени.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Какое-то время, рассказывает Оксана за кофе, отказывалась от интервью. Но на этот раз решила согласиться. И поясняет – когда решалась на третьего ребенка, познакомилась с женщиной, у которой было пятеро детей. И всякий раз как ей казалось, что "не вытянет", думала о ней. Оксана надеется, что в минуты жизненных трудностей и ее рассказ поможет кому-нибудь не сломаться.

"Очень часто, когда людям плохо, вспоминают меня. Ну вот, она же справляется, что я – со своими двумя не справлюсь?" – смеется Оксана.

Мы расспросили Оксану и о том, как собрать шестерых детей в школу, и о том, как избежать ревности в такой большой семье. Но в сюжете Sputnik – не бытовая история из жизни мамы восьми детей, а история огромной любви Оксаны и ее мужа.

"Ей двигает исключительно любовь к человеку, это судьба, сто процентов, они бы и так на разных концах планеты увиделись бы, я уверена", - уверяет Маргарита Вартанова, старшая дочь Оксаны.

Смотрите, как живет эта удивительная семья.

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Теги: Минск
 
 
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Многодетная мама Оксана Вартанова признает: она бы, может, и хотела полежать на пляже в шезлонге, но жить для себя – это как-то скучно.
 
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