Кейт Миддлтон трогательно восхитилась талантом фотографа из России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отметила талант российского фотографа Сергея Горшкова: снимок амурского тигра вызвал восторг герцогини.

Недавно герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естествознания, где записала видеоанонс важного мероприятия - виртуальной церемонии награждения премии Wildfire Photographer of the Year. Фаворитка королевы получила возможность назвать имя победителя премии.

Кейт Миддтон отметила талант российского фотографа: главный приз на конкурсе завоевал Сергей Горшков за свой кадр амурского тигра "в декорациях" Дальнего Востока.

Снимок победителя под названием "Объятия" неожиданно появился в официальном Instagram герцогов Кембриджских и был опубликован с легкой руки Миддлтон.

Поклонники оценили выбор Миддлтон и оставили множество восхищенных комментариев и поздравлений для фотографа.

Овации фанатов вызвал и блистательный образ Миддлтон во время награждения, даже несмотря на то, что герцогиня нарушила модный протокол .

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