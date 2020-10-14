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Кейт Миддлтон трогательно восхитилась талантом фотографа из России

14.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отметила талант российского фотографа Сергея Горшкова: снимок амурского тигра вызвал восторг герцогини.

Недавно герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей естествознания, где записала видеоанонс важного мероприятия - виртуальной церемонии награждения премии Wildfire Photographer of the Year. Фаворитка королевы получила возможность назвать имя победителя премии.

Кейт Миддтон отметила талант российского фотографа: главный приз на конкурсе завоевал Сергей Горшков за свой кадр амурского тигра "в декорациях" Дальнего Востока.

Снимок победителя под названием "Объятия" неожиданно появился в официальном Instagram герцогов Кембриджских и был опубликован с легкой руки Миддлтон.

Поклонники оценили выбор Миддлтон и оставили множество восхищенных комментариев и поздравлений для фотографа.

Овации фанатов вызвал и блистательный образ Миддлтон во время награждения, даже несмотря на то, что герцогиня нарушила модный протокол.

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Фаворитка королевы назвала победителя престижной премии Wildfire Photographer и высоко оценила творчество россиянина.
 
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