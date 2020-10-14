В Генпрокуратуре считают, что участвующие в акциях протеста родители используют детей в качестве щита

Генпрокуратура считает, что отбирать детей у родителей, которые принимают участие в протестах, — это мера в целях защиты ребенка. Такое заявление сделал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» 13 октября.





По его словам, участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно и осуждается не только в Беларуси, но и в странах Евросоюза. Подвойский отметил, что прокуратура уже провела более четырехсот разъяснительных бесед с родителями и детьми о недопустимости нарушения законодательства, в отношении более трехсот родителей и детей вынесены официальные предупреждения.

«Есть нехорошие факты, когда родители все же рассматривают детей как щит — приходят туда (на акции. — БелаПАН.) и рассчитывают на то, что ребенок будет являться щитом. В некоторых случаях родители просто не осознают и считают, что это просто прогулка. Есть и крайне неприятные случаи, когда родители вовлекают детей в антиобщественную деятельность», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что госорганы будут индивидуально подходить к каждому случаю: к родителям, которые осознали и поняли, что ребенку не место на митингах, будут применяться более мягкие меры, а у тех, кто «не понял или не воспринял требования Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции, закона «О правах ребенка» и других нормативных актов, будет включаться механизм ответственности».

«Такие случаи есть, — сказал Подвойский. — Родители в состоянии алкогольного опьянения появляются на несанкционированных мероприятиях, и дома злоупотребляют. И совершают противоправные действия системно, что касается несанкционированных массовых мероприятий».

Он подтвердил факты отобрания детей у семей, принимающих участие в протестах: «Имеют место факты, когда приходится признавать ребенка нуждающимся в государственной защите. Это значит, что ребенок помещается на государственное обеспечение».

При этом представитель Генпрокуратуры заявил, что «забрать ребенка не является целью государства». «Цель — защитить ребенка. А с родителями проводится углубленная реабилитационная работа. Стараемся решить эту социальную проблему. И после ее разрешения ребенок обязательно возвращается в семью», — заверил он.

9 сентября заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко в вечернем эфире на телеканале СТВ сказал, что факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку.

«Мы видели примеры школьников 12-13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей, и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях», — отметил Петришенко.

18 сентября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что прокуратурой Минска «начата работа по установлению тех родителей, которые приняли участие в акциях с малолетними детьми». «Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщили в пресс-службе.

22 сентября группа многодетных белорусских матерей записала видеообращение к властям с призывом прекратить давление на родителей угрозами отобрать детей. «Каким садистом нужно быть, чтобы додуматься до такого? Сколько ненависти нужно иметь, чтобы отбирать детей у матери? Вы считаете, что у нас 90% семей в социально опасном положении?» — задают вопросы женщины в видеообращении на YouTube.

Матери также не хотят, чтобы без их ведома в сады и школы приходила милиция и рассказывала детям, что их родители нарушают закон, чтобы им с детства внушали, что «иметь свою точку зрения — это преступление».