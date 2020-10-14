Избитый во время задержания и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток ареста

Врач-рентгенолог стоматологической поликлиники Могилева Андрей Вербицкий, отбывающий 14 суток ареста за участие в акции протеста, в последний день своей отсидки получил еще 12 суток и остается в изоляторе.





Андрей Вербицкий был задержан 27 сентября, когда силовики спецсредствами разогнали акцию протеста «Народная инаугурация». Вербицкому разбили лицо, на лбу были рассечения. Скорая помощь забрала его из Ленинского РОВД. В больнице врачи установили, что полученные мужчиной травмы имеют «криминальный характер». Вербицкого госпитализировали.

29 сентября он пошел к судебно-медицинским экспертам, чтобы зафиксировать побои, но по дороге был задержан и три дня провел в изоляторе. Затем состоялся суд. Судья Ленинского суда Наталья Панасенко признала Вербицкого активным участником несанкционированного мероприятия и отправила под арест на 14 суток.

В последний день отбытия ареста Андрея Вербицкого судили еще раз — за участие в несанкционированном шествии 30 августа.

Вина Вербицкого в протоколе сформулирована обыденно для задержанных на протестных акциях — «шел в колонне протестующих, которые выкрикивали лозунги, несли оппозиционную символику, чем выражали недовольство результатами президентских выборов».

Судья Елена Литвина рассматривала дело в своем кабинете по Skype. Общение с обвиняемым постоянно прерывалось. Он не узнал себя на видео, сделанном оперативниками, так как его показывали через два монитора. Свое участие в шествии Вербицкий признал, но заявил, что «ничего не нарушал». На вопрос судьи, признает ли он результаты выборов, ответил отрицательно.

Адвокат Вербицкого Сергей Корытко настаивал: в материалах дела нет доказательств того, что его подзащитный активно участвовал в мирном шествии. Он утверждал, что в действиях его подзащитного нет состава правонарушения. Кроме того, заявил адвокат, «бесчеловечно содержать человека в изоляторе после трех дней пребывания в больнице». Бело-красно-белый флаг, продолжал Корытко, не является оппозиционным символом, «поскольку он был четыре года государственным флагом».

На второй суд поддержать Вербицкого пришло много людей, но большинство ждали приговора в коридоре. В небольшой кабинет судьи Литвиновой смогли попасть всего пять человек. Супруга обвиняемого Ирина говорит, что судья не дала ответ на ее просьбу о выделении зала для рассмотрения дела.

Судья Елена Литвина отметила, что милиция предупреждала участников акции о ее несанкционированном характере. Она посчитала вину Вербицкого доказанной и вынесла решение об аресте на 12 суток.

Тем временем коллеги Вербицкого обратились в прокуратуру с просьбой выявить и наказать виновных, нанесших врачу-рентгенологу телесные повреждения. Обращение подписали более 50 человек. В нем отмечается, что арест Вербицкого парализовал работу не только рентгеновского кабинета, но и двух отделений стоматологической поликлиники.

От коллег Вербицкого стало известно, что областное управление здравоохранения выясняло у руководства поликлиники, собирается ли то увольнять Вербицкого. Администрация клиники увольнять высококвалифицированного специалиста не намерено.