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Избитый во время задержания и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток ареста

14.10.2020 13:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Врач-рентгенолог стоматологической поликлиники Могилева Андрей Вербицкий, отбывающий 14 суток ареста за участие в акции протеста, в последний день своей отсидки получил еще 12 суток и остается в изоляторе.

Избитый во время задержания и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток ареста

Андрей Вербицкий был задержан 27 сентября, когда силовики спецсредствами разогнали акцию протеста «Народная инаугурация». Вербицкому разбили лицо, на лбу были рассечения. Скорая помощь забрала его из Ленинского РОВД. В больнице врачи установили, что полученные мужчиной травмы имеют «криминальный характер». Вербицкого госпитализировали.

29 сентября он пошел к судебно-медицинским экспертам, чтобы зафиксировать побои, но по дороге был задержан и три дня провел в изоляторе. Затем состоялся суд. Судья Ленинского суда Наталья Панасенко признала Вербицкого активным участником несанкционированного мероприятия и отправила под арест на 14 суток.

В последний день отбытия ареста Андрея Вербицкого судили еще раз — за участие в несанкционированном шествии 30 августа.

Вина Вербицкого в протоколе сформулирована обыденно для задержанных на протестных акциях — «шел в колонне протестующих, которые выкрикивали лозунги, несли оппозиционную символику, чем выражали недовольство результатами президентских выборов».

Судья Елена Литвина рассматривала дело в своем кабинете по Skype. Общение с обвиняемым постоянно прерывалось. Он не узнал себя на видео, сделанном оперативниками, так как его показывали через два монитора. Свое участие в шествии Вербицкий признал, но заявил, что «ничего не нарушал». На вопрос судьи, признает ли он результаты выборов, ответил отрицательно.

Адвокат Вербицкого Сергей Корытко настаивал: в материалах дела нет доказательств того, что его подзащитный активно участвовал в мирном шествии. Он утверждал, что в действиях его подзащитного нет состава правонарушения. Кроме того, заявил адвокат, «бесчеловечно содержать человека в изоляторе после трех дней пребывания в больнице». Бело-красно-белый флаг, продолжал Корытко, не является оппозиционным символом, «поскольку он был четыре года государственным флагом».

На второй суд поддержать Вербицкого пришло много людей, но большинство ждали приговора в коридоре. В небольшой кабинет судьи Литвиновой смогли попасть всего пять человек. Супруга обвиняемого Ирина говорит, что судья не дала ответ на ее просьбу о выделении зала для рассмотрения дела.

Судья Елена Литвина отметила, что милиция предупреждала участников акции о ее несанкционированном характере. Она посчитала вину Вербицкого доказанной и вынесла решение об аресте на 12 суток.

Тем временем коллеги Вербицкого обратились в прокуратуру с просьбой выявить и наказать виновных, нанесших врачу-рентгенологу телесные повреждения. Обращение подписали более 50 человек. В нем отмечается, что арест Вербицкого парализовал работу не только рентгеновского кабинета, но и двух отделений стоматологической поликлиники.

От коллег Вербицкого стало известно, что областное управление здравоохранения выясняло у руководства поликлиники, собирается ли то увольнять Вербицкого. Администрация клиники увольнять высококвалифицированного специалиста не намерено.

 
Теги: Могилев
 
 
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Рентгенолог областной стоматологической поликлиники Могилева Андрей Вербицкий, избитый во время его задержания силовиками и осужденный на 14 суток ареста, будет...
 
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