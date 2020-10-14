IBA Group сертифицировала производство валидаторов по стандарту Terminal Quality Management

Валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте, которые разрабатываются и производятся в Беларуси с нуля, получили сертификат международной платежной системы Mastercard. Устройства подтвердили соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Валидаторы установлены в Минске, а также поставляются на экспорт.





Валидаторы отечественного производства установлены в наземном транспорте Минска — автобусах, троллейбусах, трамваях, электробусах и поездах городских линий. Всего — более трех тысяч транспортных средств и более 15 500 валидаторов для бесконтактной оплаты проезда.

Белорусские валидаторы устанавливаются и за рубежом — в казахстанском городе Усть-Каменогорске идет внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, в рамках которой валидаторами будет оснащено около 400 единиц транспорта.

Разработкой и производством валидаторов занимается резидент Парка высоких технологий IBA Group.

В условиях пандемии сертификация проходила удаленно. Специалисты из Великобритании провели детальный анализ белорусского производства, контроля качества и управленческих процессов, сформулировали рекомендации по улучшению производственных процессов. Цель программы Terminal Quality Management — постоянное поддержка качества платежных терминалов.

Предварительная работа длилась два года: за это время специалисты компании наладили процессы согласно новым требованиям и подготовили соответствующую документацию. Для аудита было представлено собственное производство компании, которое находится в Беларуси, а также выпускаемые на нем валидаторы.

Ранее минская система оплаты проезда, в которой установлены белорусские валидаторы, подтвердила соответствие мировым стандартам по сертификату Visa Ready For Transit.