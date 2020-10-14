Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Источник материала: Ежедневник

Швейцария с 13 октября ввела в действие санкции против 40 белорусских чиновников.

В "черный список" вошли министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, бывший генпрокурор Александр Конюк и другие силовики. Также в "черный список" попали Швейцарии глава Центризбиркома Лидия Ермошина и другие члены ЦИК.

4 октября о санкциях против 40 белорусских чиновников объявил Евросоюз. В него также вошли силовики и члены ЦИК.