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В Польше обнаружили гигантскую бомбу времен Второй мировой. При попытке обезвреживания она взорвалась

14.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Так называемую «сейсмическую» бомбу «Толлбой» весом более пяти тонн нашли в канале, соединяющем Балтийское море с рекой Одер, еще в сентябре 2019 года, но к работам по обезвреживанию объекта приступили только сейчас. Выполнить задуманное специалистам не удалось, но бомба все же была нейтрализована. Она взорвалась.

Вес «Толлбоя» составляет 5400 кг. Это сейсмическая бомба, т. е. она предназначена для разрушения укрепленных подземных сооружений, с которыми невозможно справиться с помощью обычных боеприпасов. Ее вес и форма корпуса позволяли к моменту столкновения с землей набрать достаточную скорость для того, чтобы проникнуть в грунт на несколько десятков метров или пробить многометровый слой бетона. Правда, в данном случае британский самолет сбросил «Толлбой» во время атаки на немецкий тяжелый крейсер «Лютцов» в 1945 году.

Попытка потопить корабль закончилась нанесением ему тяжелых повреждений, однако эта конкретная бомба в цель не попала. Она затонула в канале, соединяющем Балтийское море с Одером, рядом с польским городом Свиноуйсьце на глубине в 12 м. В сентябре 2019 года при проведении дноуглубительных работ ее нашли, а спустя чуть больше года попытались обезвредить. Для этого использовался процесс, известный как дефлаграция, сообщает Sky News. Специалисты попытались дистанционно выжечь взрывчатое вещество, но все закончилось впечатляющим подводным взрывом. К счастью, никто не пострадал. Водолазы находились на безопасном расстоянии, а 750 местных жителей, проживающих в радиусе 2 км, были заблаговременно эвакуированы.

 
 
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Так называемую «сейсмическую» бомбу «Толлбой» весом более пяти тонн нашли в канале, соединяющем Балтийское море с рекой Одер, еще в сентябре 2019 года, но к работам...
 
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