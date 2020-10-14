Люди в форме ОМОНа, балаклавах и с измененным голосом на СТВ сказали: «Запугать меня и моих коллег никому не получится» (видео)

Источник материала: Onliner

Белорусское МВД продолжает настраивать себя и зрителей телевидения на радикальные формы борьбы с протестами. Вчера в эфире СТВ вышел ролик, на котором два человека в форме милиции сообщили, что намерены защитить женщин, стариков и детей, а из-за провокаторов вынуждены «играть в революцию с подростками».

«Протестующие в Telegram-каналах пытаются убедить нас, что агрессия — это нормально, что весь мир легко и просто готов жечь покрышки, перекрывать дороги и строить баррикады. В реальной же жизни из-за таких кадров страдают обычные люди. Разрушить спокойствие моей семьи, моих друзей, моего народа я не позволю никогда. На любую агрессию, на любые призывы к насилию мы будем реагировать так, как этого требует закон», — сказал представитель ОМОНа.

«Я пришел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками, — подчеркнул еще один герой ролика. — С белорусских улиц мы никуда не уйдем, потому что это наша страна и наш народ, который мы будем защищать. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Не позволим провокаторам и подстрекателям плевать на закон. Мы защитим спокойствие женщин, стариков и детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские разборки, очень скоро мы дадим понять: закон — один для всех».