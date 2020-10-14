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Лавров призвал правоохранителей Беларуси действовать в рамках закона

14.10.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Беларуси должны действовать в рамках закона и реагировать пропорционально.

Такое мнение сегодня высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, негативно при этом отозвавшись и об ультиматуме Светланы Тихановской.

«Если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранительные органы тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально», - заявил Лавров в интервью российским СМИ.

Он также раскритиковал действия Запада по урегулированию политического кризиса в Беларуси, передает ТАСС.

"Мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов [за Лукашенко], со стороны наших западных партнеров, требующих, чтобы мы сейчас согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, - это все-таки попытки с негодными средствами", - сказал Лавров.

"В том, что касается Беларуси, я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, которая была впервые предложена Лукашенко …», - дальше пошли бла-бла-бла и чушь, которую все неоднократно слышали.

 
 
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Правоохранительные органы Беларуси должны действовать в рамках закона и реагировать пропорционально.
 
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