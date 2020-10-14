Беларусь осталась в группе стран с высокими рисками корпоративных дефолтов













Компания Coface несколько десятилетий занимается кредитным страхованием и управлениями рисками. В центрально-восточноевропейском регионе в одну группу с Беларусью ее эксперты отнесли Россию, Молдову, Грузию, Северную Македонию и Черногорию.





Среди крупных мировых экономик аналогичная оценка дана ситуации в Индии, Бразилии, Мексике, Турции, Саудовской Аравии, Египте и Южной Африке.





По-разному обстоят дела у соседей Беларуси.





Очень высокие риски корпоративных дефолтов у Украины. В одной с ней группе находятся также Босния и Герцеговина, Албания, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, ряд стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.





Более оптимистичен прогноз Coface для западных соседей Беларуси – Польши, Литвы и Латвии. Они отнесены к группе стран со средними рисками корпоративных дефолтов. В Европе в нее входят также Чехия, Словакия, Венгрия, Кипр, Словения и Великобритания.





На разных полюсах находятся страны с критическим уровнем и низкой возможностью корпоративных дефолтов. В первую группу входят, в частности, Ливия, КНДР, Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Косово, Зимбабве, Куба, Венесуэла, Восточный Тимор, Эритрея, Йемен, Судан, Бурунди, во вторую – государства Скандинавии, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Япония и Новая Зеландия.





Что касается крупнейших мировых экономик, то, например, США, Канада, Германия и Франция отнесены к группе стран с удовлетворительными, а Китай – с довольно высокими рисками дефолтов.





В целом по итогу третьего квартала 2020 года эксперты Coface года ухудшили свои прогнозы по развитию мировой экономики. Теперь в Coface считают, что ее темп снизится на 4,8% в 2020 году, а затем произойдет рост на 4,4% в 2021 году. Хотя в прогнозе, который был опубликован по итогам второго квартала текущего года, прогнозировалось падение ВВП в 2020 году на 4,4% и его рост в следующем году на 5,1%.





«ВВП в еврозоне и США в конце 2021 года останется, соответственно, на 3,5 и 2 пункта ниже уровней 2019. Это означает, что для возвращения к докризисному уровню производства потребуется не менее 3 лет», — делается вывод в исследовании.