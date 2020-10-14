Глава МОК написал письмо Лукашенко





ТАСС . Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация следит за тем, чтобы права спортсменов Беларуси не нарушались из-за их политических взглядов, сообщает





«За последние недели мы получили много тревожащих нас писем от спортсменов и журналистов о возможном политическом вмешательстве в спорт НОК Беларуси и спортивных федераций, которые в него входят.





МОК 26 сентября отправил письмо главе НОК Беларуси (Александру Лукашенко – прим.), чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране.





Вы знаете, что мы общественная, негосударственная организация, наш мандат ограничивается спортом, мы не можем менять законы стран и управлять государственными органами в странах. Но мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийский хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды.





Исполком решил, что продолжит расследование в отношении этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается.





Исполком должен принимать решения, основываясь на Олимпийской хартии, которая довольно четко регламентирует правила. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас – защитить интересы спортсменов», – сказал Бах.