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Ускорение инфляции признали, но ставку рефинансирования не меняли. Итоги заседания в Нацбанке

14.10.2020 14:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Также Нацбанк отмечает ускорение инфляции из-за августовского роста курсов валют.

«В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1%. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту» отмечается в заявлении регулятора.

Что в итоге?

Ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне – 7,75% годовых. По оценке Нацбанка прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%.

В среднесрочной перспективе регулятор прогнозирует преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне. Об этом сообщает...
 
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