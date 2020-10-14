Ускорение инфляции признали, но ставку рефинансирования не меняли. Итоги заседания в Нацбанке

Источник материала: Myfin

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Также Нацбанк отмечает ускорение инфляции из-за августовского роста курсов валют.

«В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1%. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту» – отмечается в заявлении регулятора.

Что в итоге?

Ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне – 7,75% годовых. По оценке Нацбанка прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%.

В среднесрочной перспективе регулятор прогнозирует преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%.