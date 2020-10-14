В Жодино трое мужчин подожгли на дороге шины. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Жодино трое мужчин разбросали на дороге покрышки и подожгли их, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел ночью 14 октября. Мужчины (20 лет, 24 и 43 года) приехали на такси на улицу Рокоссовского. На проезжей части возле магазина они разбросали автомобильные покрышки и, используя ветошь и бензин, подожгли их.

Возгорание ликвидировали прибывшие на место спасатели. А сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемых. Свой поступок они объяснили состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Все подозреваемые находятся в ИВС. Ранее никто из них не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.