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В Жодино трое мужчин подожгли на дороге шины. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
В Жодино трое мужчин разбросали на дороге покрышки и подожгли их, возбуждено уголовное дело. Об этом
Инцидент произошел ночью 14 октября. Мужчины (20 лет, 24 и 43 года) приехали на такси на улицу Рокоссовского. На проезжей части возле магазина они разбросали автомобильные покрышки и, используя ветошь и бензин, подожгли их.
Возгорание ликвидировали прибывшие на место спасатели. А сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемых. Свой поступок они объяснили состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься.
Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Все подозреваемые находятся в ИВС. Ранее никто из них не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.
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Ранее никто из них не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.
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