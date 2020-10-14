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«Как тут унывать, когда тебя не посадили?» Героине «модного» фото надо заплатить 810 рублей штрафа

14.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23-летней Александре Воробьевой, стилистке и героине «модного» фото с женской акции протеста, надо выплатить 810 рублей штрафа. Такое решение вынесла судья Московского района Светлана Бондаренко.


Сотрудник ОМОНа задерживает Александру вместе с подругой на женской акции протеста. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Девушку задержали 19 сентября недалеко от развлекательного центра «Айсберг», доставили в Московское РУВД, после составления протокола отпустили. Суд рассмотрел дело по ч. 1. статьи 23.34 КоАП Республики Беларуси сегодня.

— Как тут унывать, когда тебя не посадили? Рада, что получила только штраф, а не сутки, — говорит Александра. — Я надеялась на такой исход событий и даже не брала теплых вещей в суд.

Девушка рассказывает, что в постановлении сказано, что она участвовала в несанкционированном мероприятии, размахивала флагом и кричала «жыве Беларусь!».

— В реальности этого не было. На женской акции никто не кричал «жыве Беларусь!». В день задержания в РУВД я рассказала следователю, что гуляла с подругой, и на суде говорила о том же и не признавала свою вину. Свидетелей со стороны обвинения или с моей на суде не было, на заседании зачитывали только письменные показания, указанные в протоколе. Суд признал мои слова недостоверными и опроверг этими показаниями свидетеля. Меня признали виновной.

Я удивлена размером штрафа: моим знакомым девочкам из автозака, которых судили, давали намного меньше. Не знаю, в чем причина, но не думаю, что это связано с фотографией, потому что в суде ни фотографий, ни скриншотов в качестве доказательств обвинения не рассматривалось. Тем не менее ни о чем не жалею. После публикации фотоснимка с задержанием интерес ко мне и бренду одежды SEPARATIO, который мы развиваем вместе с подругой, резко вырос. Я даже сначала не понимала, как справиться с такой популярностью: мы распродали все костюмы. А сейчас после приговора люди пишут и предлагают финансовую помощь для уплаты этого штрафа.

 
 
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Сегодня в суде Московского района прошел суд над стилисткой Александрой Воробьевой, героиней «модного» фото с женской акции протеста
 
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