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Еще один банк возобновил кредитование. Но процентные ставки заметно выросли

14.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технобанк с 12 октября возобновил выдачу кредитов физлицам. Об этом сообщается на сайте банка. Процентные ставки сейчас заметно выше, чем были до прекращения кредитования с 28 августа. Ранее возобновил выдачу кредитов также РРБ-Банк. 


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Технобанк с 12 октября возобновил рассмотрение заявок на кредитование по нескольким кредитным продуктам. Среди них — кредитная карточка «Классик», овердрафтный кредит на зарплатную карточку, кредитный продукт «Рассрочка», кредитная карточка с грейс-периодом Green, а также партнерский автокредит.

К примеру, процентная ставка по кредитной карточке «Классик» (это возобновляемая кредитная линия) составляет 24%. До приостановки кредитования она была на уровне 13,5%. Процентные ставки изменились по всем кредитным продуктам, которые вернули с 12 октября.

Ранее РРБ-Банк с 28 сентября возобновил выдачу кредитов физлицам. При этом процентные ставки по ним заметно выросли, они начинаются от 32,99% годовых.

Напомним, во второй половине августа-начале сентября кредитование приостановили или сократили многие банки.

К примеру, в БПС-Сбербанке так поясняли свое решение:

— С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам.

 
 
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Процентные ставки сейчас заметно выше, чем были до прекращения кредитования с 28 августа.
 
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