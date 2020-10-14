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Еще один банк возобновил кредитование. Но процентные ставки заметно выросли
Источник материала: Tut.by
Технобанк с 12 октября возобновил выдачу кредитов физлицам. Об этом
Технобанк с 12 октября возобновил рассмотрение заявок на кредитование по нескольким кредитным продуктам. Среди них — кредитная карточка «Классик», овердрафтный кредит на зарплатную карточку, кредитный продукт «Рассрочка», кредитная карточка с грейс-периодом Green, а также партнерский автокредит.
К примеру, процентная ставка по кредитной карточке «Классик» (это возобновляемая кредитная линия) составляет 24%. До приостановки кредитования она была на уровне 13,5%. Процентные ставки изменились по всем кредитным продуктам, которые вернули с 12 октября.
Ранее РРБ-Банк с 28 сентября
Напомним, во второй половине августа-начале сентября кредитование
К примеру, в БПС-Сбербанке так
— С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам.
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Процентные ставки сейчас заметно выше, чем были до прекращения кредитования с 28 августа.
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