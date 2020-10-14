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«Мы трошку ў шоку». Канал купаловцев в YouTube набрал более 100 тысяч подписчиков

14.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

YouTube-канал уволившихся актеров Купаловского театра набрал 100 тысяч подписчиков. Это стало результатом вчерашнего флешмоба в Сети: активисты призвали белорусов массово подписываться на канал купаловцев, чтобы актеры смогли его монетизировать и тем самым зарабатывать с трансляции своих постановок.


Сцена из спектакля «Тутэйшыя». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

12 октября на независимом YouTube-канале актеров Купаловского театра состоялась премьера спектакля «Тутэйшыя». После этого в социальных сетях появился пост с призывом подписаться на канал купаловцев, чтобы актеры, которые в августе уволились по политическим мотивам, смогли зарабатывать. За несколько часов он разлетелся по сотням чатов и групп Байнета.

— Канешне, мы трошку ў шоку. Разумелі, што пасля прэм’еры спектакля да нас будзе больш увагі. Але ніхто не чакаў, што з’явіцца такі кліч і што ён разляціцца з неверагоднай хуткасцю па самых розных месцах! Самі акцёры ў дваравых чатах натыкаліся на гэтыя заклікі, у мяне Facebook быў завалены гэтай просьбай, — поделился с TUT.BY один из актеров Купаловского.

Купаловцы уточнили, что количество подписчиков канала с 11 на 12 октября выросло на четыре тысячи, а с 12 на 13 октября — уже на 80 тысяч. Еще несколько десятков тысяч подписались сегодня. Сейчас на канале уже более 100 тысяч подписчиков. Это значит, что теперь актеры смогут включить монетизацию и спонсорство на YouTube. Купаловцы планируют воспользоваться такой возможностью.

Напомним, что из-за политических событий в конце лета большая часть сотрудников Купаловского театра уволилась — в знак солидарности с белорусами. После этого артисты создали независимый YouTube-канал «Купаловцы», где планируют транслировать спектакли. 12 октября на этой онлайн-площадке состоялась премьера «Тутэйшых» по пьесе Янки Купалы. За двое суток ее посмотрели более 115 тысяч пользователей.

 
 
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YouTube-канал уволившихся актеров Купаловского театра набрал 100 тысяч подписчиков. Это стало результатом вчерашнего флешмоба в Сети: активисты призвали белорусов...
 
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