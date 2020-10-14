МВД потратит около 14,8 млн рублей на автомобили. Что именно хотят купить

Источник материала: Tut.by

На сайте goszakupki.by опубликован план закупок МВД с общей суммой около 105 миллионов рублей. Значительную часть этого списка составляют автомобили. AUTO.TUT.BY посмотрел, чем же собираются пополнить свой парк милиционеры.





Исходя из документов, размещенных на сайте госзакупок, еще летом состоялись торги по закупке семи специальных микроавтобусов Ford Transit на 731 884 рубля. Тендер выиграла белорусская компания, занимающая продажей переоборудованных автомобилей на базе цельнометаллических фургонов различных марок.





В мае состоялись торги по партии из 22 спецавтомобилей на сумму 1 188 000. Под формулировкой «автомобили специальные» скрывались УАЗ 3163−015 — этот индекс носят патрульные модификации Patriot. Цена одного автомобиля — 53 892 рубля.

Кроме того, среди списка закупок значатся еще 22 автомобиля «специального назначения», но уже на сумму 4 млн 400 тысяч рублей. То есть каждый автомобиль обойдется примерно в 77 тысяч долларов по текущему курсу. И это точно не УАЗ.





Самый крупный заказ на покупку — это 249 легковых автомобилей на сумму около 6,6 млн рублей. В закупке значатся автомобили с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием (читай — бензиновым мотором) объемом более 1500 см куб. Можно предположить, что это седаны Geely Emgrand 7.

Всего же в плане закупок значится 336 авто на общую сумму примерно 14 млн 800 тысяч рублей. К этому можно добавить еще закупку нескольких тысяч шин. Самая крупная закупка состоит из партии в 1144 всесезонных шины размерности 225/75R16 на 165 297 рублей. Это 144 рубля за колесо.

Общая сумма, которую МВД планирует потратить на закупки, — примерно 105 миллионов рублей. Кроме автомобилей и шин там значатся видеокамеры, различное оборудование и, например, 2000 плащей-дождевиков.

СК и Минобороны тоже купят Geely

О закупке автомобилей заявили не только в МВД. Так, в плане закупок Центрального аппарата Следственного комитета — 5 кроссоверов Geely Atlas на сумму 257 500 рублей, а также 50 седанов Emgrand 7 на общую сумму почти 1,5 млн рублей. И еще 143 легковых автомобиля с объемом двигателя более 1500 см3, но не более 2000 см3 на сумму почти 4,5 млн рублей.

Министерство обороны скромно закупило 4 патрульных автомобиля на базе Geely Emgrand X7 для военной инспекции на 148 879 рублей.