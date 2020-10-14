Лавров: мы должны призывать, чтобы белорусские силовики действовали по закону и реагировали пропорционально

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ 14 октября поддержал предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу и раскритиковал ультиматум, выдвинутый экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Обо всем этом чиновник заявил в контексте ответа на вопрос главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, готова ли Россия к смене власти в Беларуси.





«Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники Российской Федерации, мы долгие годы, столетия жили в одном государстве», — сказал Лавров.

«Мы должны видеть перспективу развития наших союзников, должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события, — отметил он. — Что касается Беларуси. Я убежден, что сейчас наиболее оптимальна наша линия в поддержку конституционной реформы, которая была впервые предложена президентом Лукашенко и которую мы видим хорошей возможностью для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны».

«Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты и досрочных президентских, и досрочных парламентских выборов», — добавил российский министр.

К предложению Тихановской и Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране разрешить ситуацию в Беларуси с помощью привлечения ОБСЕ Лавров отнесся скептически.

«Именно наши западные партнеры и западные партнеры Белоруссии ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение президента Лукашенко направить наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как организуются и как проводятся эти президентские выборы, — сказал он. — А сейчас, когда ОБСЕ упустила возможность внести свой вклад в обеспечение событий в том русле, которое будет способствовать развитию белорусского государства, говорить о том, что только ОБСЕ спасет эту ситуацию, по меньшей мере, некорректно».

Комментируя ультиматум Тихановской, Лавров заявил: «Если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны».

«Мы должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально. Это наша позиция, она неоднократно заявлялась. Я имею в виду пресечь призывы к насильственным протестам, к перекрытию транспортных магистралей. Мы сейчас эти призывы из Вильнюса, из уст Тихановской, слышим. Я говорю «из уст», потому что все-таки писали эти призывы другие люди», — добавил российский чиновник.